 Mustafa’dan kötü haber – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Mustafa’dan kötü haber

    Mustafa’dan kötü haber
    FIRTINA'nın Kayserispor ile yaptığı lig maçında sakatlanan Mustafa Akbaş'ın dün MR'ı çekildi. MR sonucunda 27 yaşındaki stoperin sağ arka üst adalesinde yırtık olduğu belirlendi. Mustafa'nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilirken, oyuncunun takımla Antalya kampına gideceği ve tedavisinin burada devam edeceği kaydedildi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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