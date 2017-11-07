Mustafa’dan kötü haber

FIRTINA'nın Kayserispor ile yaptığı lig maçında sakatlanan Mustafa Akbaş'ın dün MR'ı çekildi. MR sonucunda 27 yaşındaki stoperin sağ arka üst adalesinde yırtık olduğu belirlendi. Mustafa'nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilirken, oyuncunun takımla Antalya kampına gideceği ve tedavisinin burada devam edeceği kaydedildi.