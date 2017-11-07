SEZONA kötü başlayan Durica, Rıza Çalımbay'ın gelmesiyle kendini buldu. Sezon başındaki kötü performansı nedeniyle sık sık eleştirilen Slovak stoper, G.Saray ve Kayseri maçlarında yeniden "Savunma bakanı" kimliğine kavuştu. Durica, son Kayserispor maçında en az 3 kritik müdahale ile tam not aldı.