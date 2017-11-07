 Kamp başlıyor – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Kamp başlıyor

    Kamp başlıyor
    TEKNİK direktör Rıza Çalımbay'ın ısrarla, "Milli arayı bekliyoruz, orada çok şeyi değiştireceğimize inanıyoruz" dediği kamp bugün Antalya Belek'te başlıyor. Yedek kalmış oyuncuların performanslarını artırmaya çalışacak tecrübeli hoca kart cezası sona eren Rodallega ile sakatlığı büyük oranda geçen Burak'ın dönüşüyle çift forveti deneyecek.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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