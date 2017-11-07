Gerçek Trabzon yakında

“Milli arayı mükemmel şekilde değerlendireceğiz. Birkaç takviye ile ligin ikinci yarısında çok iyi yerlere geliriz. Seneye şampiyonluğun en büyük adayı kesinlikle Trabzonspor olur”

B ORDO-mavililer takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de hangi takımın şampiyonluğa ulaşacağını söylemek için erken olduğunu belirtti. "UEFA'da Denizlispor Serüveni" söyleşisi için Denizli'ye giden Çalımbay, "Kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig yaşanıyor, çok değişik sonuçlar alınıyor. Biz daha iyi olacağız Trabzonspor olarak. Biraz sıkıntılarımız vardı. Ama şu anda daha iyiye gidişatımız var. Milli maç arasını da mükemmel şekilde değerlendireceğimize inanıyorum. Sadece biraz sıkıntılı olan sakatlarımız, cezalılarımız var, onlar da inşallah dönünce bambaşka bir şekilde başlayacağız" ifadesini kullandı.



ŞAMPİYONLUK ADAYIYIZ

ÇALIMBAY şöyle devam etti: "Ligin ikinci yarısı her şeyi yapacağız, çalışacağız. Belki birkaç takviye... Onları da yaptığımız zaman Trabzonspor olarak çok iyi yere geleceğiz. Gerçekten Trabzon çok iyi yerlere layık bir kentimiz ve müthiş bir taraftara da sahip. Onların da desteği ile inşallah çok iyi günler olacak." Trabzonspor'da büyük hedefleri olduğunu belirten 54 yaşındaki teknik adam "Çok iyi şeyler yapmak istiyorum. Bu seneyi mükemmel geçersek seneye zaten şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi kesinlikle Trabzonspor olacak" diye konuştu.



'VAR'A VARIM

Süper Lig'de denenmeye başlanan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili düşüncelerini aktaran Çalımbay, "Ben hakemlerden çok çeken birisiyim. Özellikle de Kasımpaşa'da çok canım yandı, 1 yılda 16 puanım gitti. Ben bu uygulamaya geçilmesinin istiyorum" diye konuştu. Denizlispor'da görev yaparken takıma 2002- 03 sezonunda UEFA Kupası'nda 4'üncü tur oynatan Çalımbay yabancı sınırlaması içinde "kriterler getirilmeli" diye konuştu.







