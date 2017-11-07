Gerçek Trabzon yakında
“Milli arayı mükemmel şekilde değerlendireceğiz. Birkaç takviye ile ligin ikinci yarısında çok iyi yerlere geliriz. Seneye şampiyonluğun en büyük adayı kesinlikle Trabzonspor olur”
ŞAMPİYONLUK ADAYIYIZ
ÇALIMBAY şöyle devam etti: "Ligin ikinci yarısı her şeyi yapacağız, çalışacağız. Belki birkaç takviye... Onları da yaptığımız zaman Trabzonspor olarak çok iyi yere geleceğiz. Gerçekten Trabzon çok iyi yerlere layık bir kentimiz ve müthiş bir taraftara da sahip. Onların da desteği ile inşallah çok iyi günler olacak." Trabzonspor'da büyük hedefleri olduğunu belirten 54 yaşındaki teknik adam "Çok iyi şeyler yapmak istiyorum. Bu seneyi mükemmel geçersek seneye zaten şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi kesinlikle Trabzonspor olacak" diye konuştu.
'VAR'A VARIM
Süper Lig'de denenmeye başlanan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili düşüncelerini aktaran Çalımbay, "Ben hakemlerden çok çeken birisiyim. Özellikle de Kasımpaşa'da çok canım yandı, 1 yılda 16 puanım gitti. Ben bu uygulamaya geçilmesinin istiyorum" diye konuştu. Denizlispor'da görev yaparken takıma 2002- 03 sezonunda UEFA Kupası'nda 4'üncü tur oynatan Çalımbay yabancı sınırlaması içinde "kriterler getirilmeli" diye konuştu.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:02
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
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