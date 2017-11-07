14 puan gitti

TRABZONSPOR'da deplasman kabusu devam ediyor... Bordo-mavililer, Kayserispor sınavıyla birlikte bu sezon 6 deplasman maçına çıkarken 2 yenilgi 4 de beraberlik alıp, hiç galip gelemedi. Karadeniz ekibinin dış sahada kaybettiği 14 puan, bir anlamda zirve yarışından kopmasına neden olurken, tek teselli ilk kez Kayserispor karşılaşmasında gol yenmemesi.



YOĞUN MESAİ HARCIYOR

FIRTINA, Kayserispor maçında 11 haftada ilk kez kalesini gole kapatırken, bunda savunmanın mücadeleci etkisinin yanında kaleci Onur'un da payı büyüktü. 29 yaşındaki eldiven, Kayserispor karşılaşmasında yaptığı kritik kurtarışlar ile alınan bir puanda önemli rol oynarken, teknik patron Çalımbay bu sorunu çözmek için yoğun mesai harcıyor. Çalımbay'ın deplasman kabusunu bitirmek için yeni planlar yaptığı dile getiriliyor.