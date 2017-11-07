14 puan gitti
YOĞUN MESAİ HARCIYOR
FIRTINA, Kayserispor maçında 11 haftada ilk kez kalesini gole kapatırken, bunda savunmanın mücadeleci etkisinin yanında kaleci Onur'un da payı büyüktü. 29 yaşındaki eldiven, Kayserispor karşılaşmasında yaptığı kritik kurtarışlar ile alınan bir puanda önemli rol oynarken, teknik patron Çalımbay bu sorunu çözmek için yoğun mesai harcıyor. Çalımbay'ın deplasman kabusunu bitirmek için yeni planlar yaptığı dile getiriliyor.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:03
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
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