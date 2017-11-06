Potada rakip Anadolu Efes

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, bugün Hayri Gür Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile saat 19.00'da oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Zare Markovski, taraftarlara salonu doldurma çağrısı yaparak, "Onların desteğine ihtiyacımız var. Verecekleri destekle her engelin üstesinden geleceğimize inanıyoruz" dedi.