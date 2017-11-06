Onur degaj rekoru kırdı

KAPTAN Onur Kıvrak, Kayserispor maçında 39 uzun degajla bu sezonun lig rekorunu kırdı. Onur bu istatistiğiyle Okay Yokuşlu'dan (45) sonra Trabzonspor'un en fazla pas deneyen ismi de oldu! Degajların sadece 17'si bordo-mavili oyuncularla buluşurken, isabet yüzdesi 43.6'da kaldı.