 Onur degaj rekoru kırdı – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Onur degaj rekoru kırdı

    Onur degaj rekoru kırdı
    KAPTAN Onur Kıvrak, Kayserispor maçında 39 uzun degajla bu sezonun lig rekorunu kırdı. Onur bu istatistiğiyle Okay Yokuşlu'dan (45) sonra Trabzonspor'un en fazla pas deneyen ismi de oldu! Degajların sadece 17'si bordo-mavili oyuncularla buluşurken, isabet yüzdesi 43.6'da kaldı.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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