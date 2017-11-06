 Nijerya’da Onazi şoku – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Nijerya’da Onazi şoku

    Nijerya’da Onazi şoku
    OGENYİ Onazi'nin Kayserispor maçında sakatlanması Nijerya'yı da üzdü. Ülke basını, genç orta sahanın durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağını yazarken, milli maçlarda forma giymesinin şüpheli olduğunu aktardı. Onazi, Kayseri'de 41. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalmıştı
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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