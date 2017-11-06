 Kale kapısı kilitlendi! – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Kale kapısı kilitlendi!

    Kale kapısı kilitlendi!

    Kayserispor maçında 168 gün sonra kalesini kapatan Fırtına, Çalımbay ile 4 maçta sadece 2 gol yedi Çalımbay dönemi Bordo-mavililer, Ersun Yanal dönemindeki ilk 8 haftada ise 21 golle ligin en fazla gol yiyen takımıydı

    RIZA Çalımbay, Trabzonspor'u kısa sürede ayağa kaldırırken en önemli icraatlarından birisi savunmayı toparlamak oldu. İlk 8 haftada 21 golle ligin en fazla gol yiyen takımı olan bordo-mavililer, Çalımbay yönetiminde 4 resmi karşılaşmada kalesinde sadece 2 gol gördü. Kayserispor karşısında 168 gün ve 12 maç sonra kale gole kapandı. Trabzonspor'un yediği gol ortalaması da büyük düşüş gösterdi. Ligin ilk 8 haftasında maç başına kalesinde 2.62 gol gören bordo- mavililer, son 4 resmi maçta ise 0.50 gol ortalamasıyla karşılaşmaları tamamladı. Stoperler Durica ve Uğur Demirok'un performanslarındaki yükseliş de dikkat çekiyor.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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