Jun Suk’tan Zlatan olursa!..

TRABZONSPOR'UN geçen yıl Porto'dan kiraladığı ancak pişman olup devre arasında yollarını ayırdığı Hjun Jun Suk, Fransa'da katıldığı bir programda kendisini Zlatan İbrahimovic'e benzetti! Koreli forvet, "Koreli hayranlarım bana Suk ve Zlatan isimlerini karışımı 'Suklatan' diyor" deyince sunucular gülme krizine girdi. Troyes'ta kiralık oynayan Suk 5 maçta 1 gol attı.