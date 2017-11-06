 Castillo’ya uyarı geldi – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Castillo’ya uyarı geldi

    Castillo’ya uyarı geldi
    OLCAY Şahan'ın yokluğunda bu sezon ilk kez 11'de forma şansı bulan Fabian Castillo, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Kayseri'de oyunda kaldığı süre boyunca takımın hücum organizasyonlarında beklenen verimi gösteremeyen Kolombiyalı'ya teknik direktör Rıza Çalımbay'dan uyarı geldi. Tecrübeli hoca, genç oyuncudan milli arayı iyi değerlendirmesi noktasında ikazda bulundu.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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