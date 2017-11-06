 Bu ne şanssızlık – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Bu ne şanssızlık

    Bu ne şanssızlık

    Daha ilk maçında Sosa ve Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü, Burak Yılmaz sakatlandı. Kayseri’den de 1 cezalı, 2 sakatla dönen Çalımbay’ın yakasını talihsizlikler bırakmadı

    KAYSERİ'DEN 1 puanla dönen Trabzonspor'da yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yaşadığı şansızlıklar dikkat çekiyor. Göreve geldiği ilk Evkur Yeni Malatyaspor maçında iki oyuncusu Sosa ve Yusuf Yazıcı kırmızı kart gören Çalımbay aynı maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ı da kaybetti. Ardından oynanan kupa maçında Hugo Rodallega'nın kırmızı kart görmesiyle eldeki tek forvet oyuncusundan da olan Çalımbay, Galatasaray derbisinde ise Olcay Şahan'ın oyundan atılmasıyla toplamda 3 haftada 4 oyuncusundan mahrum kaldı. Çalımbay'ın gelişiyle ayrıca Emmanuel Mas ve Okay Yokuşlu da gördükleri sarı kartlar ile cezalı duruma düştüler.

    KUCKA'YI DAHA OYNATAMADI
    ÇALIMBAY kart cezalarının yanı sıra sakatlıklarla da boğuştu. Burak Yılmaz'ın yanı sıra Abdülkadir Ömür, Hubocan'dan sakatlıkları nedeniyle birer maçta yararlanamayan bordo-mavili çalıştırıcı, Kayseri'de de Onazi ve Mustafa Akbaş'ı kurban verdi. İki oyuncu sakatlanarak maça devam edemedi. Çalımbay kendisinden önceki dönemde sakatlanan Juraj Kucka'dan ise henüz hiç faydalanamadı.
    Yunus Emre SEL
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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