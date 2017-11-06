Bu ne şanssızlık

1 puanla dönen Trabzonspor'da yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yaşadığı şansızlıklar dikkat çekiyor. Göreve geldiği ilkmaçında iki oyuncusuvekırmızı kart gören Çalımbay aynı maçta sakatlanan'ı da kaybetti. Ardından oynanan kupa maçındakırmızı kart görmesiyle eldeki tek forvet oyuncusundan da olan Çalımbay,derbisinde ise'ın oyundan atılmasıyla toplamda 3 haftada 4 oyuncusundan mahrum kaldı. Çalımbay'ın gelişiyle ayrıcaveda gördükleri sarı kartlar ile cezalı duruma düştüler.kart cezalarının yanı sıra sakatlıklarla da boğuştu. Burak Yılmaz'ın yanı sıra'dan sakatlıkları nedeniyle birer maçta yararlanamayan bordo-mavili çalıştırıcı, Kayseri'de deve'ı kurban verdi. İki oyuncu sakatlanarak maça devam edemedi. Çalımbay kendisinden önceki dönemde sakatlanan'dan ise henüz hiç faydalanamadı.