Bu ne şanssızlık
Daha ilk maçında Sosa ve Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü, Burak Yılmaz sakatlandı. Kayseri’den de 1 cezalı, 2 sakatla dönen Çalımbay’ın yakasını talihsizlikler bırakmadı
KUCKA'YI DAHA OYNATAMADI
ÇALIMBAY kart cezalarının yanı sıra sakatlıklarla da boğuştu. Burak Yılmaz'ın yanı sıra Abdülkadir Ömür, Hubocan'dan sakatlıkları nedeniyle birer maçta yararlanamayan bordo-mavili çalıştırıcı, Kayseri'de de Onazi ve Mustafa Akbaş'ı kurban verdi. İki oyuncu sakatlanarak maça devam edemedi. Çalımbay kendisinden önceki dönemde sakatlanan Juraj Kucka'dan ise henüz hiç faydalanamadı.
Yunus Emre SEL
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:52
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Süreyya’dan taraftara üçlü!
Toplam 3
Yorum
Alper Adam daha puan farkini bilmiyor gelip yorum yapiyor 6 puan fark varmis bilmem ne. O kadar korkmayin besiktastan tek derdiniz olmuş
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''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 13
Yorum
Yeni heycan Bu saatten sonra bence en akkili TD secimi ya umit ozat ya da yilmaz vural olmali cunku bu kadroya Mourinho bile gelse pek bir sey olmaz
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 25
Yorum
Miyane Yazacak çok şey var da karakter sınırı yetmez. Bu insan yapısıyla sırf fb değil Türkiye daha çok patinaj çeker. Daha Ali Koç'u yiyeceksiniz.
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