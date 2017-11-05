Yokuşlu cezalı

KARADENİZ ekibinin Kayserispor ile karşı karşıya geldiği maçın uzatma dakikalarında Okay Yokuşlu sarı kart gördü. 23 yaşındaki ön libero, Deniz Türüç'e yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görerek Osmanlıspor maçında cezalı duruma düştü. Genç futbolcu "İyi bir takım ile oynadık. Kazanmak istiyorduk ama sonuçta yenilmemek de önemli. Milli ara bize iyi gelecek" ifadesini kullandı.