Tahkim Olcay’ın cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Olcay Şahan'a verilen 3 maç men ve 13 bin lira para cezasını onadı. Ayrıca bordomavili kulübün erteleme talebi de reddedildi. Cezasının ilk maçını dün çeken tecrübeli futbolcu, Osmanlı ve Sivasspor karşılaşmalarında da takımını yalnız bırakacak; 14. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde formasına kavuşacak.