Kıratlı'dan Fırtına'ya tam destek

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Aşk ve Mavi'nin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı ile Trabzonspor'un eski yöneticileri Kayserispor mücadelesini Kayseri Kadir Has Stadı'nda takip etti. Ayrıca dizinin yönetmeni Hakan Arslan da maçı locadan izledi. Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, Trabzonspor forması giyerken Kayserispor kaşkolu taktı.