 Kıratlı'dan Fırtına'ya tam destek – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Kıratlı'dan Fırtına'ya tam destek

    Kıratlı'dan Fırtına'ya tam destek
    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Aşk ve Mavi'nin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı ile Trabzonspor'un eski yöneticileri Kayserispor mücadelesini Kayseri Kadir Has Stadı'nda takip etti. Ayrıca dizinin yönetmeni Hakan Arslan da maçı locadan izledi. Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, Trabzonspor forması giyerken Kayserispor kaşkolu taktı.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:01
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