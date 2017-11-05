 Kamçı’ya ziyaret – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Kamçı’ya ziyaret

    Kamçı’ya ziyaret
    Trabzonspor yönetimİ, Kayseri'nin Trabzonlu Valisi Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 1461 Trabzon Kulübü Başkanı Osman Ayna yer aldı. Çubukçu, Kamçı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
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