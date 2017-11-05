Kamçı’ya ziyaret

Trabzonspor yönetimİ, Kayseri'nin Trabzonlu Valisi Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 1461 Trabzon Kulübü Başkanı Osman Aynacı yer aldı. Çubukçu, Kamçı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti