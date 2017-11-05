İsabetli şut yok!

Kayserispor, Sumudica yönetiminde Süper Lig’de evinde yenilgi yüzü görmedi (4G, 2B). Trabzonspor ise dün etkili olamadığı maçtan puan çıkararak zor olanı başardı.

FIRTINA, deplasmanda oynadığı Kayserispor maçını 0-0 berabere tamamlarken, hücumda hiç etkili olamadı. Karşılaşmayı isabetli şut çekemeden bitiren bordo-mavili ekip toplamda 4 şut çekti. Trabzonspor bu sezon ilk kez bir maçı kaleye isabetli şut çekemeden tamamladı. Karadeniz ekibi ayrıca 90 dakika boyunca 1 korner kullanırken, 151 isabetli pas yapabildi. Bu istatistiklere rağmen puan alınması, "Böyle oynayınca bile puan almak" diye yorumlandı.