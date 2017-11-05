 İsabetli şut yok! – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    İsabetli şut yok!

    İsabetli şut yok!

    Kayserispor, Sumudica yönetiminde Süper Lig’de evinde yenilgi yüzü görmedi (4G, 2B). Trabzonspor ise dün etkili olamadığı maçtan puan çıkararak zor olanı başardı.

    FIRTINA, deplasmanda oynadığı Kayserispor maçını 0-0 berabere tamamlarken, hücumda hiç etkili olamadı. Karşılaşmayı isabetli şut çekemeden bitiren bordo-mavili ekip toplamda 4 şut çekti. Trabzonspor bu sezon ilk kez bir maçı kaleye isabetli şut çekemeden tamamladı. Karadeniz ekibi ayrıca 90 dakika boyunca 1 korner kullanırken, 151 isabetli pas yapabildi. Bu istatistiklere rağmen puan alınması, "Böyle oynayınca bile puan almak" diye yorumlandı.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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