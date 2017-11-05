 Hasret giderdiler – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Hasret giderdiler

    Hasret giderdiler
    KAYSERİSPOR-Trabzonspor karşılaşma öncesi yedek oyuncular Abdülkadir Ömür ile Güray Vural, saha ortasında uzun süre sohbet etti. Yaklaşık 20 dakika boyunca görüşen ikilinin kahkaha atalarak yaptıkları samimi muhabbetleri dikkatlerden kaçmadı.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:59
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