Eksikleri gördük

Takımının bu sezon ligde ilk kez gol yemediğini dile getiren Trabzonspor’un hocası, “Defansta iyiydik ama ofansta verimli değildik. Görmemiz gereken şeyleri gördük” dedi

KARADENİZ ekibinin teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Trabzonspor ilk defa ligde gol yemeden maç bitirdi" dedi. Usta hoca, tek düşüncelerinin kalan karşılaşmaları iyi bir şekilde bitirmek olduğunu söyledi. Maçta defans oyuncularının iyi mücadele ettiğini ancak ofans futbolcuları için aynı şeyleri söyleyemeyeceğini kaydeden Çalımbay şöyle konuştu:



Daha üretken olacağız

"Amacımız galibiyetti, ama baktığımız zaman maalesef ofansif açıdan istediğimiz verimliliği göremedik, defansif anlamda herkes iyi mücadele etti. Sevinecek bir şey değil ama iyi bir şey; ilk defa Trabzonspor ligde gol yemeden bir maçı bitirdi. Bu da bizim açımızdan iyi bir şey. İstediğimiz şeyleri yapamadık. Bunda sakatlanıp oyundan çıkan arkadaşlarımızın da etkisi vardı. Kendi açımızdan görmemiz gereken şeyleri gördük. Önümüzdeki haftalarda daha üretken bir takım olacağız."