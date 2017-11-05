Eksikleri gördük
Takımının bu sezon ligde ilk kez gol yemediğini dile getiren Trabzonspor’un hocası, “Defansta iyiydik ama ofansta verimli değildik. Görmemiz gereken şeyleri gördük” dedi
Daha üretken olacağız
"Amacımız galibiyetti, ama baktığımız zaman maalesef ofansif açıdan istediğimiz verimliliği göremedik, defansif anlamda herkes iyi mücadele etti. Sevinecek bir şey değil ama iyi bir şey; ilk defa Trabzonspor ligde gol yemeden bir maçı bitirdi. Bu da bizim açımızdan iyi bir şey. İstediğimiz şeyleri yapamadık. Bunda sakatlanıp oyundan çıkan arkadaşlarımızın da etkisi vardı. Kendi açımızdan görmemiz gereken şeyleri gördük. Önümüzdeki haftalarda daha üretken bir takım olacağız."
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:04
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
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