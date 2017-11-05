 Castillo’dan siftah – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Castillo’dan siftah

    Castillo’dan siftah
    TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı mağlup eden takımı bozmadı. Sadece kart cezalısı olan Olcay'ın yerine Castillo'yu 11'de görevlendiren Çalımbay, diğer oyuncuların tamamını korudu. Castillo bu sezon ligde ilk kez bir maça 11'de başladı. Castillo kupada oynanan Çorum Bld maçında da 11'de görev yapmıştı. 25 yaşındaki Kolombiyalı dün beklentileri karşılayamadı.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:22
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