Bir puan savunmadan
Geçen hafta G.Saray’ı deviren Fırtına, stoper Durica ve kaleci Onur’un başarılı oyunu ile ligin flaş ekibi Kayseri’den puan aldı
12 MAÇ SONRA YEMEDİ
KARADENİZ ekibi böylece Süper Lig'de 12 maç aradan sonra gol yemedi. Bu sezon ilk kez bir karşılaşmada geçit vereyen Trabzonspor, en son 2016-17 sezonu 32. haftasında Medipol Başakşehir ile 0-0 kaldığı mücadeleyi gol yemeden bitirmişti. Rıza Çalımbay ile üç lig sınavına çıkan Fırtına, bu periyotta kalesinde sadece iki gol görerek başarılı performans çizdi.
Yunus Emre SEL
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:19
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
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