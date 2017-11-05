Bir puan savunmadan

hafta'ı hem de harika bir futbolla yenerek taraftarını umutlandırandün ligin flaş ekiplerindenile deplasmanda oynadığı maçta tek net pozisyona giremeden bir puana razı oldu:. Karşılaşmanın ilk yarısında, rakip kalede etkili olamazken,ise'le iki tehlike oluşturmayı başardı.derbisinde oldukça farklı bir görüntü ortaya koyan'da savunma oyuncusuve kalecibirçok kritik hamle ile ev sahibi ekibe gol izni vermedi.ekibi böylece'de 12 maç aradan sonra gol yemedi.Bu sezon ilk kez bir karşılaşmadageçit vereyenen son 2016-17 sezonu 32. haftasındaile 0-0 kaldığımücadeleyi gol yemeden bitirmişti.ile üç lig sınavınaçıkan, bu periyotta kalesindesadece iki gol görerek başarılı performansçizdi.