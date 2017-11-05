 Bir puan savunmadan – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Bir puan savunmadan

    Bir puan savunmadan

    Geçen hafta G.Saray’ı deviren Fırtına, stoper Durica ve kaleci Onur’un başarılı oyunu ile ligin flaş ekibi Kayseri’den puan aldı

    GEÇTİĞİMİZ hafta G.Saray'ı hem de harika bir futbolla yenerek taraftarını umutlandıran Trabzonspor dün ligin flaş ekiplerinden Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta tek net pozisyona giremeden bir puana razı oldu: 0-0. Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor, rakip kalede etkili olamazken, Kayserispor ise Deniz'le iki tehlike oluşturmayı başardı. Galatasaray derbisinde oldukça farklı bir görüntü ortaya koyan Fırtına'da savunma oyuncusu Durica ve kaleci Onur Kıvrak birçok kritik hamle ile ev sahibi ekibe gol izni vermedi.

    12 MAÇ SONRA YEMEDİ
    KARADENİZ ekibi böylece Süper Lig'de 12 maç aradan sonra gol yemedi. Bu sezon ilk kez bir karşılaşmada geçit vereyen Trabzonspor, en son 2016-17 sezonu 32. haftasında Medipol Başakşehir ile 0-0 kaldığı mücadeleyi gol yemeden bitirmişti. Rıza Çalımbay ile üç lig sınavına çıkan Fırtına, bu periyotta kalesinde sadece iki gol görerek başarılı performans çizdi.

    Yunus Emre SEL

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:19
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