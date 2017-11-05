2 sakatlık birden

Trabzonsporlu Onazi ve Mustafa maçı bitiremedi

BORDO-mavili dün Kayserispor deplasmanında iki puan bırakırken, iki de sakat verdi. Karşılaşmanın 39. dakikasında orta sahada rakibi ile girdiği mücadele sonrası yerde kalan Ogenyi Onazi devam edemedi. 24 yaşındaki Nijeryalı ön liberonun yerine Sosa oyuna dahil oldu. Mücadelenin 62. dakikasında sakatlanan Mustafa Akbaş da yerini Mas'a bıraktı. Bu iki futbolcunun kesin durumlarının çekilecek MR sonrası netleşeceği belirtiliyor. Lige verilen milli maç arasında bu iki ismin hazır hale gelmesinin beklendiği dile getiriliyor