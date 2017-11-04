Seri peşinde
Geçen hafta Galatasaray’ı deviren Fırtına, sarı-kırmızılıları da geçerek hem bu sezon ilk kez art arda iki maç kazanmak hem de üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor
OLCAY'IN YERİNE CASTİLLO
Bu sezonun flaş takımlarından olan Kayserispor'un tüm maçlarını tekrar tekrar izleyen teknik direktör Rıza Çalımbay oyuncularına, karşılaşmanın asla kolay olmayacağını ve karşılarında 90 dakika boyunca dirençli bir takım bulacaklarını söyledi. Kritik karşılaşma öncesi Trabzonspor'da Olcay Şahan ve Rodallega kart cezalısı, Burak Yılmaz ve Kucka ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yokluğunda kendi ideal kadrosunu büyük oranda şekillendiren Çalımbay, Galatasaray derbisini kazanan kadrodan sadece bir değişikliğe gidecek. Kart cezalısı olan Olcay Şahan'ın yerine Castillo'yu görevlendirecek olan Çalımbay, kadroda da bir istikrar sağlamaya çalışacak.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:25
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
Seri peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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