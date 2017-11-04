Rodallega’nın cezası 2 maça indi

Tahkim Kurulu, 32 yaşındaki forvetin cezasını 3’ten 2’ye düşürdü

TAHKİM Kurulu, PFDK'nın rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli harekete nedeniyle Rodallega'ya verdiği 3 maçlık cezayı 2'ye indirdi. Türkiye Kupası 4. turunda Çorum Bld karşılaşmasında kırmızı kart gören 32 yaşındaki Kolombiyalı forvet için Karadeniz ekibi itirazda bulunmuştu. 13 bin lira para cezası da 8 bin 666 liraya düşürüldü. Galatasaray derbisinde oynamayan Rodallega bugün de forma giyemeyecek ve cezasını tamamlayacak. Rodallega, ligdeki Osmanlıspor karşılaşmasında formasını giyecek.