N’Doye: Yine atacağım

Geçtiğimiz hafta G.Saray derbisinde fileleri sarsan Trabzonsporlu Dame N'Doye, Kayserispor maçını da boş geçmeyeceğini söyledi. 32 yaşındaki Senegalli forvet, "Yine kazanmak için sahaya çıkacağız. Yeni hocamızla yeni bir hava yakaladık. Takımdaki değişim inanılmaz. Ben yine elimden geleni yapacağım ve golümü atacağım. Artık seri galibiyetler almalıyız" dedi. Kayseri'nin iyi bir takım olduğunu vurgulayan N'Doye, "Ancak biz Trabzonsporuz. Biz daha güçlüyüz ve üstesinden geliriz" ifadesini kullandı.