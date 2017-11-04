Kayserispor - Trabzonspor | CANLI

Ligin 10'uncu haftasında sahasında G.Saray'ı mağlup ederek 5 maçlık galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, üst sıraları yakalamak adına Kayserispor ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele 14.00'te başladı.



Zirvenin 11 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, Kayserispor deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem üst sıralara bir adım daha yaklaşmak, hem de seri galibiyet yakalamayı hedefliyor. Trabzonspor, Kayseri'den 3 puanla dönmesi halinde bu sezon ilk kez üst üste maç kazanmış olacak.



Karadeniz ekibi, geride kalan 10. haftada 3 galibiyet ile 3 beraberlik elde ederken, 4 de mağlubiyet aldı. Attığı 19 gole karşılık ise kalesinde 23 gol gördü.







İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Badji, Boldrin, Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut.



Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mustafa, Okay, Onazi, Bero, Yusuf, Castillo, N'Doye.