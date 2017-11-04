Kayserispor - Trabzonspor | CANLI
Geçen hafta Galatasaray’ı deviren Fırtına, Kayserispor'u da geçerek hem bu sezon ilk kez art arda iki maç kazanmak hem de üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor.
Ligin 10'uncu haftasında sahasında G.Saray'ı mağlup ederek 5 maçlık galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, üst sıraları yakalamak adına Kayserispor ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele 14.00'te başladı.
Zirvenin 11 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, Kayserispor deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem üst sıralara bir adım daha yaklaşmak, hem de seri galibiyet yakalamayı hedefliyor. Trabzonspor, Kayseri'den 3 puanla dönmesi halinde bu sezon ilk kez üst üste maç kazanmış olacak.
Karadeniz ekibi, geride kalan 10. haftada 3 galibiyet ile 3 beraberlik elde ederken, 4 de mağlubiyet aldı. Attığı 19 gole karşılık ise kalesinde 23 gol gördü.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Badji, Boldrin, Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut.
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mustafa, Okay, Onazi, Bero, Yusuf, Castillo, N'Doye.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:08
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
SSS BIRAKIN BU İŞLERİ HAFTAYA YERİN DİBİNE SOKARSINIZ...
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
Hakan Ne tarihi ama.tarihte 11 futbolcuda yabanci ona denk geldi.hic derbi alamadi.oyun okuma sifir.yarin fatih terimle kiyaslarsiniz
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''Kötü izleri sildik''
Toplam 2
Yorum
hy onur ne zaman röpörtaj verse trabzonspor yeniliyor
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