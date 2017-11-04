Kayseri'de dostluk kulübü kuruldu

Ülkemiz de futbol sahalarında görmeye alışık olmadığımız bir olay Kayseri'de gerçekleşti. Son yıllarda dostluktan öte kardeşliğe varan bir duyguyla birbirine bağlanan Kayserispor- Trabzonspor dostluğu Kayseri'de Trabzon 3861 Spor ismi ile futbol kulübünün açılmasını sağladı. Kulüp Başkanı Ali Ak, "Trabzonspor, İstanbul hegomonyasına son verdi, Anadolu'nun insanının neler yapabileceğini herkese yıllar önce gösterdi. Anadolu'da futbolun öncüsü Trabzonspor oldu. Son yıllardaki dostluk bu kulübü doğurdu" dedi.