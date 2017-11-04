Kartlar için uyarı

KAYSERİSPOR sınavı öncesi Trabzonspor'da Rodallega ile Olcay kart cezalısı olurken, sakatlıkları bulunan Kucka ve Burak'ın yanı sıra Uğur ile Okay da sarı kart ceza sınırında olan isimler. Özellikle son 2 maçta 3 kırmızı kart gören bordo-mavililerde teknik heyetin kart konusunda dikkatli olmaları yönünde futbolcuları uyardı.