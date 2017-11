İşte gerçek Okay

Galatasaray derbisinde 3 kilit pas veren, Yusuf’a asist yapan ve 17 ikili mücadele kazanarak istatistikleri patlatan Okay bugün de Fırtına’nın en büyük kozlarından

KARADENİZ ekibinin yıldızı Okay Yokuşlu, her geçen gün performansını artırıyor. Geçen hafta G.Saray derbisinde 3 şut çeken, 3 kilit pas veren, Yusuf'un golünde asist yapan 23 yaşındaki ön libero, kazandığı 17 ikili mücadeleyle de bu alanda sahanın en iyisi olmuştu. Ersun Yanal'ın stoper yapmaya çalıştığı oyuncu, bu dönemdeki performansı ile sınıfta kalmıştı.



SÜPER LİG REKORU ONA AİT

Ancak Okay, Rıza Çalımbay'la beraber tekrar geçen sene gösterdiği başarılı performansı sahaya yansıtmaya başladı. Geçen sezonun 21. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 20 ikili mücadele kazanarak lig rekorunun sahibi olan Okay, bugün de Trabzonspor'un en büyük kozlarından biri olacak. Okay, "Kötü günleri geride bırakmak istiyoruz. Kayseri maçını da alacağız" dedi.