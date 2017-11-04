İşte gerçek Okay
Galatasaray derbisinde 3 kilit pas veren, Yusuf’a asist yapan ve 17 ikili mücadele kazanarak istatistikleri patlatan Okay bugün de Fırtına’nın en büyük kozlarından
SÜPER LİG REKORU ONA AİT
Ancak Okay, Rıza Çalımbay'la beraber tekrar geçen sene gösterdiği başarılı performansı sahaya yansıtmaya başladı. Geçen sezonun 21. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 20 ikili mücadele kazanarak lig rekorunun sahibi olan Okay, bugün de Trabzonspor'un en büyük kozlarından biri olacak. Okay, "Kötü günleri geride bırakmak istiyoruz. Kayseri maçını da alacağız" dedi.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:21
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
İşte gerçek Okay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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