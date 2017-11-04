Fırtına seri peşinde

Geçen hafta Galatasaray’ı deviren Fırtına, sarı-kırmızılıları da geçerek hem bu sezon ilk kez art arda iki maç kazanmak hem de üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor.

Ligin 10'uncu haftasında sahasında G.Saray'ı mağlup ederek 5 maçlık galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, üst sıraları yakalamak adına bugün oynayacağı Kayserispor karşılaşmasına büyük önem veriyor. Zirvenin 11 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, Kayserispor deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem üst sıralara bir adım daha yaklaşmak, hem de seri galibiyet yakalamayı hedefliyor. Trabzonspor, Kayseri'den 3 puanla dönmesi halinde bu sezon ilk kez üst üste maç kazanmış olacak. Karadeniz ekibi, geride kalan 10. haftada 3 galibiyet ile 3 beraberlik elde ederken, 4 de mağlubiyet aldı. Attığı 19 gole karşılık ise kalesinde 23 gol gördü.



OLCAY'IN YERİNE CASTİLLO

Bu sezonun flaş takımlarından olan Kayserispor'un tüm maçlarını tekrar tekrar izleyen teknik direktör Rıza Çalımbay oyuncularına, karşılaşmanın asla kolay olmayacağını ve karşılarında 90 dakika boyunca dirençli bir takım bulacaklarını söyledi. Kritik karşılaşma öncesi Trabzonspor'da Olcay Şahan ve Rodallega kart cezalısı, Burak Yılmaz ve Kucka ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yokluğunda kendi ideal kadrosunu büyük oranda şekillendiren Çalımbay, Galatasaray derbisini kazanan kadrodan sadece bir değişikliğe gidecek. Kart cezalısı olan Olcay Şahan'ın yerine Castillo'yu görevlendirecek olan Çalımbay, kadroda da bir istikrar sağlamaya çalışacak.