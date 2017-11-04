 Erkenden satışta – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Erkenden satışta

    Erkenden satışta
    FIRTINA, 19 Kasım 2017 Pazar günü 16.30'da başlayacak Osmanlıspor maçının biletlerini satışa sundu: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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