Çalımbay dopingi

Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesiyle işler sıkı tutulmaya başlanırken, bu durum oyunculara da yansıdı. Çalımbay'ın "Hak edene formayı veririm" demesinin ardından formanın pahalılığını gören oyuncular, ekstra idmanlarla 54 yaşındaki hocanın gözüne girmeye çalışıyor. Buna ilk örnekse Mas... Geçtiğimiz sezonun devre arasından San Lorenzo'dan alınan 28 yaşındaki sol bek, Mustafa'ya kaptırdığı formayı geri almak için ekstra çalışıyor.