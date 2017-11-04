Bol bol şut atın

Trabzonspor, Kayserispor maçı öncesi son antrenmanını Trabzon'da gerçekleştirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimine Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldı. Kayserispor'un olumlu ve olumsuz yönleriyle ilgili olarak bu antrenmanda oyuncularına son taktikleri veren tecrübeli teknik adam, tüm futbolcularından bol bol şut çekmelerini istedi.