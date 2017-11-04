Başarı dilediler

FIRTINA , Kayserispor ile oynayacağı maç için dün saat 14.30'da özel uçakla Kayseri'ye hareket etti. Havalimanında kafileyle karşılaşan bazı taraftarlar futbolcu ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile fotoğraf çektirip, başarı dileklerinde bulundu. Bir grup taraftar da takımı Kayseri'ye tezahüratlarla uğurladı.