195 günlük hasret bitecek
Fırtına 24-7 önde
KARADENİZ ekibi ile Kayserispor, bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 41'inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 40 maçta Trabzonspor'un 24, Kayserispor'un 7 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 70 gol atarken, kalesinde 42 gol gördü.
Evinde kaybetmedi
LİGİN flaş takımlarından Kayserispor, bu sezon evinde oynadığı mücadeleleri kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Deplasmanda 7 maçtır kazanamayan bordo-mavililer ise Kayseri ekibinin bu serisini kırarak galip gelmek için ter dökecek.
Tarihi bir maç
Trabzonspor için tarihi bir maç. Neden mi? Kazanırsan ligin üst sıralarında yer alan iki takımı mağlup etmenin gururu ile yepyeni bir başlangıç yapacaksın milli arada. Kaybedersen ise hem G.Saray derbisindeki hava ortadan kalkacak hem de zirve hayallerin ikinci bir bahara ertelenecek. Böyle bir atmosferde oynanacak karşılaşma sezonun en değerli maçı niteliğinde olur. Eksiklere rağmen mazeretler üretmeyen Çalımbay da geldiği günden itibaren kendisinden beklentinin en yüksek olacağı karşılaşmada zor bir sınav verecek
Mini yorum Yunus Emre SEL
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:23
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
195 günlük hasret bitecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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