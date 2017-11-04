195 günlük hasret bitecek

FIRTINA, Kayserispor'u deplasmanda yenerek bu sezon ilk dış saha galibiyetini almanın mücadelesini verecek. Ligin ilk 10 haftasında deplasmanda 5 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle galibiyet sevinci yaşayamadı. Geçen sezon da son iki dış saha maçında gülemeyen, son deplasman galibiyetini 28. haftada Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında 3-0 ile alan Karadeniz ekibi, 195 günlük hasreti bitirmek istiyor. Fırtına bu sezon F.Bahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberliklerle dönerken Göztepe'ye 3-2, Evkur Yeni Malatyaspor'a da 1-0 mağlup oldu. Dış sahada 5 maçta 12 puan kaybeden Karadeniz ekibi, Rıza Çalımbay yönetimindeki bu sezon deplasmandaki ilk 3 puanı almaya çalışacak.



Fırtına 24-7 önde

KARADENİZ ekibi ile Kayserispor, bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 41'inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 40 maçta Trabzonspor'un 24, Kayserispor'un 7 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 70 gol atarken, kalesinde 42 gol gördü.



Evinde kaybetmedi

LİGİN flaş takımlarından Kayserispor, bu sezon evinde oynadığı mücadeleleri kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Deplasmanda 7 maçtır kazanamayan bordo-mavililer ise Kayseri ekibinin bu serisini kırarak galip gelmek için ter dökecek.



Tarihi bir maç

Trabzonspor için tarihi bir maç. Neden mi? Kazanırsan ligin üst sıralarında yer alan iki takımı mağlup etmenin gururu ile yepyeni bir başlangıç yapacaksın milli arada. Kaybedersen ise hem G.Saray derbisindeki hava ortadan kalkacak hem de zirve hayallerin ikinci bir bahara ertelenecek. Böyle bir atmosferde oynanacak karşılaşma sezonun en değerli maçı niteliğinde olur. Eksiklere rağmen mazeretler üretmeyen Çalımbay da geldiği günden itibaren kendisinden beklentinin en yüksek olacağı karşılaşmada zor bir sınav verecek



Mini yorum Yunus Emre SEL

