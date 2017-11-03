 Trabzonspor'a müjde: Ceza indirimi geldi! – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Trabzonspor'a müjde: Ceza indirimi geldi!

    Trabzonspor'a müjde: Ceza indirimi geldi!

    TFF Tahkim Kurulu, Rodallega'nın cezasını 2 maça indirdi.

    Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorumspor karşılaşmasında kırmızı kart gördüğü için 3 maç ceza alan Hugo Rodallega'nın cezasını 2 maça indirdi.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden TFF Tahkim Kurulu'nun 3 Kasım 2017 günlü (54) sayılı olağanüstü toplantısında aldığı karar şöyle:

    "Trabzonspor futbolcusu Hugo Rodallega Martinez'in, PFDK'nın 31.10.2017 tarih ve E.2017-2018/289 - K.2017-2018/335 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
    Futbolcu Hugo Rodallega Martinez hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasının, FDT'nin 13. maddesine istinaden 2 resmi müsabakadan men ve 8.666,67 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oy birliği ile,
    Erteleme talebinin reddine, oy birliği ile karar verilmiştir."
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:08
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