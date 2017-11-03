Trabzonspor'a müjde: Ceza indirimi geldi!
TFF Tahkim Kurulu, Rodallega'nın cezasını 2 maça indirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden TFF Tahkim Kurulu'nun 3 Kasım 2017 günlü (54) sayılı olağanüstü toplantısında aldığı karar şöyle:
"Trabzonspor futbolcusu Hugo Rodallega Martinez'in, PFDK'nın 31.10.2017 tarih ve E.2017-2018/289 - K.2017-2018/335 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Futbolcu Hugo Rodallega Martinez hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasının, FDT'nin 13. maddesine istinaden 2 resmi müsabakadan men ve 8.666,67 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oy birliği ile,
Erteleme talebinin reddine, oy birliği ile karar verilmiştir."
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:08
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Abdullah Avcı'dan UEFA'ya tepki
Toplam 4
Yorum
cambaz Avci Neyin kafasini yasiyorsun sen Avci ? Avusturya ve Alman ayni millet mi ? Senin ülkenin komsu hakemi gelse?gerçi O'da düsman ya.. bi yürügit
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Dursun Özbek'ten Feghouli açıklaması!
Toplam 10
Yorum
Gs 1905 Temıiz bi ligyarısı ıstıyoruz, hak veadalet. olcay ılefeghouli nın cezası nasıl aynı olabılır olayıbaslatan o noktaya getıren olcay degılmi
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Dursun Özbek'ten Feghouli açıklaması!
Toplam 10
Yorum
abuzer sayın başkanım bu futbol federesyonundan herşey beklenir bu böyle devam ederse korkarım seyirciyide sahaya indirir
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