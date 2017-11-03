 Onazi’den iyi haber – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Onazi’den iyi haber

    Onazi’den iyi haber
    Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, kondisyon salonunda çalışan Kucka, Hubocan ve Bongonda katılmadı. Burak ise takımdan ayrı koşu yaptı. G.Saray derbisinde hafif bir sakatlık geçiren Onazi, takımla çalışmalara başladı. Bordo-mavili oyuncular, yarım sahada çift kale maç oynadıktan sonra son bölümde şut çalışması gerçekleştirdi.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:13
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