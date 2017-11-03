 Castillo gol çalışıyor – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    gol çalışıyor

    Castillo gol çalışıyor
    Hugo Rodallega'nın 3 maçla cezalandırılması, Burak Yılmaz'ın da sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle forvette Dame N'Doye dışında alternatif kalmadı. Her ne kadar Senegalli forvetin G.Saray derbisinde gol atması yüzleri güldürse de teknik heyet, Fabian 'yu da forvet için hazırlıyor. Çalımbay'ın, N'Doye'un sakatlanması ya da kırmızı görmesi halinde ileri uçta Kolombiyalı oyuncuya görev vereceği belirtildi.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
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