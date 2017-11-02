Tudor başkasına karışmamalı!
GALATASARAY maçı sonrası Tudor'un "Trabzonspor uzun toplarla, ikinci toplarla oynadı. Artık böyle futbol kalmadı" eleştirisine de yanıt veren Çalımbay şunları söyledi: "Tudor'un da işi zor. Beklentiler çok fazla. Namağlup gidiyor, stres olabilir. Üstüne üstlük derbi kazanamıyor diye eleştiriliyor. Ancak bir teknik direktörün, başka teknik direktörün oyununa karışmaması gerekir. Ben bir şey demiyorum ama biz çok iyi oynadık. Galatasaray ile ikinci karşılaşmam. Orada da çok iyi oynadık. Galatasaray'ı nasıl oynayacağını biliyorduk. Top bizdeyken oynadık, defans yapmamız gerekiyorsa yaptık, ne konuştuysak hepsini arkadaşlar yaptı. Biz kendimizi biliyoruz."
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:51
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