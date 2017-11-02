Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Kayserisypor ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlığı devam eden Kucka'nın yanı sıra Hubocan ve Bongonda kontrol maksatlı salonda çalıştı. Burak Yılmaz ise ayrı bir sahada koşulara devam etti. Bordo-mavililer koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Karadeniz ekibi, antrenmanın son bölümünde şut çalışması yaptı.
Çalımbay, Castillo'yu ilk on birde denedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün gerçekleştirilen antrenmanda ise Kayserispor maçında sahaya süreciği ilk on biri belirlemeye çalıştı. Çalımbay, Galatasaray maçında sahaya sürdüğü ilk on biri koruyacağının sinyallerini verdi. Sakat ve cezalı oyuncular dışında sarı-kırmızılı takıma karşı sahaya sürdüğü ilk on biri Kayserispor karşısına çıkarmayı planlayan deneyimli teknik adamın, kırmızı kart cezalısı Olcay Şahan'ın yerine ise Castillo'ya şans verdiği görüldü. Çalımbay'ın Kayserispor karşısına Onur, Pereira, Uğur, Durica,Mustafa Akbaş (Mas), Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye şeklinde çıkması bekleniyor
Onazi'de sorun yok
Galatasaray maçının sonlarına doğru sakatlanarak oyundan çıkan Onazi'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Tedbir amaçlı dün takımdan ayrı olarak çalışan Nijeryalı oyuncu bugün yapılan çalışmada ise takımla birlikte yer aldı. Sarı-kırmızılı takım ile oynanan maçta iyi bir performans sergileyen Onanzi'nin Kayserispor maçında oynamasına bir engel bulunmadığı belirtildi.
Burak Yılmaz milli arayı bekliyor
Takımdan ayrı olarak koşulara devam eden Trabzonspor'un forvet oyuncusu Burak Yılmaz ise Kayserispor maçından sonraki milli arayı bekliyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın tamamen düzelmeden forma vermek istemediği golcü oyuncunun milli arada, Antalya'da yapılacak olan kampta durumuna bakılacağı ve takımla birlikte çalışmalara başlayıp-başlamayacağına karar verileceği belirtildi.
Yolculuk yarın
Trabzonspor, 4 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçı için yarın Kayseri'ye gidecek. Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son çalışmanın ardından özel bir uçak ile saat 14.30'da Kayseri'ye hareket edecek.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:27
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 46
Yorum
yorum şirin gözükerek rakip takım ve hocaları ile uğraşacağına takımı ile uğraşsın daha başarılı olur.
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Kafasında kırk tilki dolaşıyor
Toplam 10
Yorum
gs bu tudor denilen hoca nın bir defa dogru duzgun adam değiştirdiğini gormedim 80 e kadar bekliyor hoca musfettesi!!!!
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 23
Yorum
lamba bahceli olunca cimrealbomdan tutmazzzzz
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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