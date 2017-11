Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlığı devam eden Kucka'nın yanı sıra Hubocan ve Bongonda kontrol maksatlı salonda çalıştı. Burak Yılmaz ise ayrı bir sahada koşulara devam etti. Bordo-mavililer koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Karadeniz ekibi, antrenmanın son bölümünde şut çalışması yaptı.



Çalımbay, Castillo'yu ilk on birde denedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün gerçekleştirilen antrenmanda ise Kayserispor maçında sahaya süreciği ilk on biri belirlemeye çalıştı. Çalımbay, Galatasaray maçında sahaya sürdüğü ilk on biri koruyacağının sinyallerini verdi. Sakat ve cezalı oyuncular dışında sarı-kırmızılı takıma karşı sahaya sürdüğü ilk on biri Kayserispor karşısına çıkarmayı planlayan deneyimli teknik adamın, kırmızı kart cezalısı Olcay Şahan'ın yerine ise Castillo'ya şans verdiği görüldü. Çalımbay'ın Kayserispor karşısına Onur, Pereira, Uğur, Durica,Mustafa Akbaş (Mas), Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye şeklinde çıkması bekleniyor



Onazi'de sorun yok

Galatasaray maçının sonlarına doğru sakatlanarak oyundan çıkan Onazi'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Tedbir amaçlı dün takımdan ayrı olarak çalışan Nijeryalı oyuncu bugün yapılan çalışmada ise takımla birlikte yer aldı. Sarı-kırmızılı takım ile oynanan maçta iyi bir performans sergileyen Onanzi'nin Kayserispor maçında oynamasına bir engel bulunmadığı belirtildi.



Burak Yılmaz milli arayı bekliyor

Takımdan ayrı olarak koşulara devam eden Trabzonspor'un forvet oyuncusu Burak Yılmaz ise Kayserispor maçından sonraki milli arayı bekliyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın tamamen düzelmeden forma vermek istemediği golcü oyuncunun milli arada, Antalya'da yapılacak olan kampta durumuna bakılacağı ve takımla birlikte çalışmalara başlayıp-başlamayacağına karar verileceği belirtildi.



Yolculuk yarın

Trabzonspor, 4 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçı için yarın Kayseri'ye gidecek. Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son çalışmanın ardından özel bir uçak ile saat 14.30'da Kayseri'ye hareket edecek.