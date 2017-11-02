‘Tahrik var’ itirazı

Yönetim, kupa maçında rakibine kafa attığı gerekçesiyle 3 maç ceza alan Rodallega için Tahkim’e başvuracak. Pozisyonda ‘tahrik olduğu’ belirtilerek indirim istenecek

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çorum Belediyespor maçında rakip oyuncuya kafa attığı gerekçesiyle 3 maç ceza alan Hugo Rodallega için Tahkim Kurulu'na başvuracak. Yönetim, pozisyonda 'tahrik olduğu'nu belirterek cezanın düşürülmesini talep edecek. İtiraz dilekçesinde Rodallega'nın kendisine "ırkçılık yapıldığı" yönündeki iddiasınının da araştırılması istenecek. Öte yandan teknik direktör Rıza Çalımbay dünkü antrenmandan sonra Hugo Rodallega'yı yanına çağırarak, saha ortasında yaklaşık 20 dakikalık özel bir görüşme yaptı.



'KENDİNİ HAZIR TUT'

Görüşmede Kolombiyalı oyuncunun gördüğü kırmızı kart nedeniyle tekrar özür dilediği öğrenilirken, Çalımbay'ın öğrencisine, "Kendini sakın bırakma. Çalışmalarına aynı ciddiyetle devam et ve hep oynayacakmış gibi hazır ol. Senden önümüzdeki maçlarda daha çok yararlanmak istiyorum" dediği bildirildi.