 N’Doye’un golü 23 bin kez izlendi – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    N’Doye’un golü 23 bin kez izlendi

    N’Doye’un golü 23 bin kez izlendi
    TURKCELL'in GollerCepte uygulamasında 10. haftanın en popüler golü Trabzonsporlu N'Doye'den geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında atılan toplam 26 gol, 144 bin 129 kez izlenirken, bordo-mavilileri Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiren gol, 23 bin 351 kez takip edildi. Trabzonspor-Galatasaray maçı da özetleriyle birlikte en çok takip edilen karşılaşma oldu.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:52
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