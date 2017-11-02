N’Doye’un golü 23 bin kez izlendi
TURKCELL'in GollerCepte uygulamasında 10. haftanın en popüler golü Trabzonsporlu N'Doye'den geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında atılan toplam 26 gol, 144 bin 129 kez izlenirken, bordo-mavilileri Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiren gol, 23 bin 351 kez takip edildi. Trabzonspor-Galatasaray maçı da özetleriyle birlikte en çok takip edilen karşılaşma oldu.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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