Mas orta çalıştı
EMMANUEL Mas antrenman sona erdikten sonra yaklaşık yarım saat boyunca tek başına kenar top çalışması yaptı. Arjantinli oyuncunun orta yapma özelliğini daha da geliştirmek için kendi iradesiyle böyle bir karar aldığı bildirildi. Mas'ın bu hareketi teknik ekip tarafından takdirle karşılandı.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
Toplam 1
Yorum
Karakartal Fikret Başkan sen adamın dibisin
-
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 oyuncu...
Toplam 1
Yorum
Ali Bu oyuncular yasli sakatlik normal yuksek tempoda gonul.tosic dehismasi lazim
-
Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
Toplam 2
Yorum
Pehlivan Gs nin yari final oynadigini unutmayin ona yaklasmaya calisin...
Mas orta çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.