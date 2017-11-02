 Mas orta çalıştı – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Mas orta çalıştı

    Mas orta çalıştı
    EMMANUEL Mas antrenman sona erdikten sonra yaklaşık yarım saat boyunca tek başına kenar top çalışması yaptı. Arjantinli oyuncunun orta yapma özelliğini daha da geliştirmek için kendi iradesiyle böyle bir karar aldığı bildirildi. Mas'ın bu hareketi teknik ekip tarafından takdirle karşılandı.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:01
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