Çalımbay hak ediyor
Rıza Çalımbay, samimi, başarıyı isteyen ve buna nasıl ulaşacağını bilen bir teknik adam. Şehrin dinamiklerinin farkında ve Trabzonspor'un değerlerine saygı duyan bir isim. Geldiği günden itibaren kimseyi kırmamaya özen gösteren Çalımbay, 'Trabzon'da başarılı olmamak için hiçbir neden yok' diyor. Bu açıklamayı yaptıktan sonra bekleyip, bunu nasıl yapacağını görmekten başka yapacak bir şey yok. Çünkü tek istediği, 'biraz sabır' ve bugüne kadar herkese sabredilirken, kendisi de bunu fazlasıyla hak ediyor.
Mini yorum: Yunus Emre Sel
Mini yorum: Yunus Emre Sel
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:59
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