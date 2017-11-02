Burak aradan sonra sahada
TEDAVİSİ süren Burak Yılmaz milli aranın ardından tekrar takıma katılacağını açıkladı. Tecrübeli forvet dünkü idmanda durumunun sorulması üzerine "İyiye gidiyorum. Milli maçların ardından hazır olacağım" dedi. Burak'ın yanı sıra sakatlığı tam olarak düzelmeyen Juraj Kucka hafta sonunda oynanacak Kayserispor maçında kadroda yer almayacak.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:57
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