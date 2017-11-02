Bilet fiyatı sadece 10 lira
KAYSERİSPOR Yönetimi, Trabzonspor maçının bilet fiyatlarını açıkladı. Bordo-mavili taraftarların yer alacağı misafir tribün biletleri 10 liradan satılacak. Kadir Has Stadı'nda cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak mücadelenin biletleri bugünden itibaren Passolig'de satışa çıkarılacak.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:51
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