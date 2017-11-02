 Bilet fiyatı sadece 10 lira – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Bilet fiyatı sadece 10 lira

    Bilet fiyatı sadece 10 lira
    KAYSERİSPOR Yönetimi, Trabzonspor maçının bilet fiyatlarını açıkladı. Bordo-mavili taraftarların yer alacağı misafir tribün biletleri 10 liradan satılacak. Kadir Has Stadı'nda cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak mücadelenin biletleri bugünden itibaren Passolig'de satışa çıkarılacak.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:51
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