Artık hocamız da kaliteli!

YÖNETİCİ Ali Rıza Egemen, üstü kapalı Ersun Yanal'ı eleştirdi: "Bütün kamuoyu Trabzon'un ligin en iyi kadrolarından birine sahip olduğunda hem fikir. Artık kenar yönetimi açısından da bu kaliteyi yakaladık. G.Saray galibiyeti moralleri üst seviyeye çıkardı. Kayserispor maçı da iyi olacak."