 Antalya’da 6 gün kamp – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Antalya’da 6 gün kamp

    Antalya’da 6 gün kamp
    BORDO-mavili takım, milli maçlar nedeni ile lige verilecek arada Antalya'da kamp yapma kararı aldı. Kayserispor maçının ardından iki gün izin yapacak olan Fırtına, daha sonra Antalya'ya gidecek. 6 gün sürmesi planlanan kampın son gününde bir de hazırlık maçı oynanacak. Takım Trabzon'a döndükten sonra bir günlük iznin ardından Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:49
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