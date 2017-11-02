Antalya’da 6 gün kamp
BORDO-mavili takım, milli maçlar nedeni ile lige verilecek arada Antalya'da kamp yapma kararı aldı. Kayserispor maçının ardından iki gün izin yapacak olan Fırtına, daha sonra Antalya'ya gidecek. 6 gün sürmesi planlanan kampın son gününde bir de hazırlık maçı oynanacak. Takım Trabzon'a döndükten sonra bir günlük iznin ardından Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:49
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