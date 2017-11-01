Trabzonsporlu Futbolcular Derneği’nden Çalımbay’a ziyaret
Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği yönetim kurulu üyeleri, bordo-mavili kulübün Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ı ziyaret ederek, birlikte öğle yemeği yedi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun da katıldığı ziyarette dernek başkanı Serdar Bali, teknik direktör Rıza Çalımbay'a hayırlı olsun dileklerini iletirken, başarı temennisinde de bulundu. Rıza Çalımbay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:03
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
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Yorum
Hedefi belli değil Hedefi belli değilse rahatça küfür edebilirsiniz. Keyfinden küfür ediyorlar.Valbuena Kayserispor kulübesine bakarak küfrediyor ama hedef yok
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 54
Yorum
N0_Name Gs'li olarak diyorum ki TFF derhal Caner'in cezasını silmeli. Yoksa işin içinden çıkamayacak.
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 54
Yorum
canyavuz muslera yada velbuana hakemin arkasından koşup ısrarla küfür etmiyor.ama canerin ki gerçekten abartılı...
Trabzonsporlu Futbolcular Derneği’nden Çalımbay’a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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