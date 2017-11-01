 Trabzonsporlu Futbolcular Derneği’nden Çalımbay’a ziyaret – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Trabzonsporlu Futbolcular Derneği’nden Çalımbay’a ziyaret

    Trabzonsporlu Futbolcular Derneği’nden Çalımbay’a ziyaret

    Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği yönetim kurulu üyeleri,  bordo-mavili kulübün Teknik Direktörü ’ı ziyaret ederek, birlikte öğle yemeği yedi.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun da katıldığı ziyarette dernek başkanı Serdar Bali, teknik direktör 'a hayırlı olsun dileklerini iletirken, başarı temennisinde de bulundu. ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:03
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