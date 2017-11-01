Trabzonsporlu Futbolcular Derneği’nden Çalımbay’a ziyaret

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun da katıldığı ziyarette dernek başkanı Serdar Bali, teknik direktör Rıza Çalımbay'a hayırlı olsun dileklerini iletirken, başarı temennisinde de bulundu. Rıza Çalımbay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.