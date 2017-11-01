Madrid'den Neymar bombası!
İspanyol spor dergisi Don Balon, Fransa'da mutsuz olduğunu ileri sürülen Neymar'ın Real Madrid'e transferi için gizli görüşmeler yaptığını yazdı.
Bu nedenden dolayı, Edinson Cavani ile tartışma yaşayan ve teknik direktör Unai Emery'nin çalışma metodlarından da memnun olmayan Neymar'ın Paris macerası kısa sürecek.
Barcelona'nın kendisiyle tekrar ilgilenmeyeceğini düşünen Neymar, Katalonya'ya dönmeye de sıcak bakmıyor. Real Madrid'de oynamak isteyen Neymar, İspanyol devi ile gizli görüşmeleri sürdürüyor.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez de Neymar'ın babasıyla biraraya geldi ve Neymar'ı Cristiano Ronaldo'nun yerine takıma kazandırmak istiyor.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:32
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Rodallega hakkında suç duyurusu
Toplam 6
Yorum
GAYRETLİ TS. SENİ SEVİYORUM DEMEDİ İSE, O KÜFÜRLERİ, KENDİSİNE KÜFÜR EDİLİRSE ANLASIN DİYE Mİ, KENDİSİ KÜFÜR ETTİĞİNDE ANLASINLAR DİYEMİ ÖĞRENMİŞ?
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Futbolculardan Kocaman eleştiri
Toplam 12
Yorum
taraftar72 hocaya oynayacak hırslı topçular lazım değil ki!!!
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Ne oldu sana!
Toplam 7
Yorum
? Trabzonun çağ dışı futbolu yüzünden kaybetti, tabiki ::)
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