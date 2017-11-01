 Madrid'den Neymar bombası! – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Madrid'den bombası!

    Madrid'den Neymar bombası!

    İspanyol spor dergisi Don Balon, Fransa'da mutsuz olduğunu ileri sürülen 'ın Real Madrid'e transferi için gizli görüşmeler yaptığını yazdı.

    'ın sezon sonunda Real Madrid'e gelmek için İspanyol devi ile gizli görüşmeler yaptığı ileri sürüldü. İspanyol spor dergisi Don Balon'un haberine göre, sezon başında rekor ücretle PSG'ye giden Neymar Fransa'da mutsuz.

    Bu nedenden dolayı, Edinson Cavani ile tartışma yaşayan ve teknik direktör Unai Emery'nin çalışma metodlarından da memnun olmayan Neymar'ın Paris macerası kısa sürecek.

    Barcelona'nın kendisiyle tekrar ilgilenmeyeceğini düşünen Neymar, Katalonya'ya dönmeye de sıcak bakmıyor. Real Madrid'de oynamak isteyen Neymar, İspanyol devi ile gizli görüşmeleri sürdürüyor.

    Real Madrid Başkanı Florentino Perez de Neymar'ın babasıyla biraraya geldi ve Neymar'ı Cristiano Ronaldo'nun yerine takıma kazandırmak istiyor.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:32
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